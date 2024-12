"Він уже може бути GOAT": ексчемпіон світу щедро розхвалив Усика після другої перемоги над Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Карл Фремптон висловився про володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександра Усика після його перемоги в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

На думку британського боксера, українець уже заслужив звання одного з найвидатніших бійців за всю історію.

Дивіться також: "Ти – справжня легенда": Володимир Кличко звернувся до Усика після другої перемоги над Ф'юрі

"Ми часто соромимося називати бійців одними з найвидатніших усіх часів, поки вони ще продовжують кар'єру.

Те, що Усик зробив за 23 поєдинки, перевершує досягнення будь-якого боксера, який коли-небудь жив. Він уже може бути GOAT", – написав Фремптон на своїй сторінці в соцмережі X.

До слова, GOAT розшифровується як the Greatest Of All Time, що перекладається як "найвеличніший усіх часів".

Дивіться також: "Хоче грошей": промоутер Усика прокоментував бажання Ф'юрі провести третій бій з українцем

Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

Дивіться також: "До біса комп'ютери": Ф'юрі обурився результатом бою проти Усика від судді зі штучним інтелектом

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

Читайте також:

Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Усика в реванші проти Ф'юрі

Промоутер Усика прокоментував можливий реванш українського чемпіона з Дюбуа

Евандер Холіфілд відреагував на перемогу Усика в реванші з Ф'юрі