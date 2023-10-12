"Він уже серед великих": легендарний Майк Тайсон назвав найкращого боксера хевівейту

"Залізний Майк" вважає, що зараз Тайсону Ф'юрі немає рівних у надважкій вазі.

Легенда світового боксу Майк Тайсон компліментарно висловився на адресу володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі напередодні поєдинку "Циганського короля" проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

57-річний американець заявив, що вважає "Циганського короля" найкращим боксером хевівейту просто зараз.

"Ф'юрі – не найвеличніший боксер усіх часів, але він справді на висоті – він найвеличніший просто зараз. Він уже серед великих. Не забуватимемо його минуле – бій з Нганну буде не першим його поєдинком. Він захищав свій титул, він непереможений.

Він – нинішня сенсація у боксі, в цьому немає жодних сумнівів. Але ми тут заради того, щоб скинути його з трону", – сказав "Залізний Майк" в інтерв'ю YouTube-каналу Daily Mail Sport Boxing.

Зазначимо, що що Майк Тайсон допомагає Нганну готуватися до бою з Ф'юрі. Раніше він заявив, що "перемога Нганну стане найбільш шокувальним результатом в історії".

Поєдинок між Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Це буде виставковий бій за класичними правилами боксу. На кону не стоятиме пояс WBC, який належить британцеві.

Свій останній бій Ф'юрі провів торік на початку грудня, коли технічним нокаутом переміг британця Дерека Чісору. В послужному списку "Циганського короля" 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия на профірингу.

Нганну у своєму останньому поєдинку в січні 2022 року одноголосним рішенням суддів переміг Сіріла Гана на турнірі UFC 270. В активі камеруно-французького бійця 17 перемог у 20 боях у ММА.

Очікується, що після цього бою стане відома дата об'єднавчого поєдинку між Ф'юрі та чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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