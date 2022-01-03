"Він великий боєць": непереможний американець висловив захоплення Ломаченком та заявив про бажання з ним побитися

"Він великий боєць": непереможний американець висловив захоплення Ломаченком та заявив про бажання з ним побитися

Василь у нього є номером один у легкому дивізіоні.

Перспективний американський боксер Раян Гарсія прокоментував виступи українця Василя Ломаченка.

Слова 23-річного Гарсії цитує WorldBoxingNews.

Юний американець висловив захопленя Ломаченком та навіть поставив його на перше місце в легкому дивізіоні. Гарсія також готовий вийти у ринг проти українця та вважає, що їхня дуель була б грандіозною.

"Я думаю, що це був би грандіозний бій проти Ломаченка. Хотів би бій із ним. Думаю, що він великий боєць, і б'ється майстерно.

Василь виглядав чудово в останньому бою. Ломаченко грамотно рухається на рингу, не марнує енергію. Він бився чудово, але повинен був нокаутувати Коммі. Було б краще, якби він нокаутував Коммі, а не продовжував бити його. Тоді він завдав би йому менше страждань.

Ломаченко – номер один. Далі йдуть Камбосос, Девін (Хейні, прим.) та "Танк" (прізвисько Джервонти Девіса, прим.). Останні двоє провели посередні бої", - сказав Гарсія.

Нещодавно Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO;

Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO; Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки;

Раян Гарсія, своєю чергою, останній бій провів у січні минулого року, коли переміг Люка Кемпбелла технічним нокаутом у сьомому раунді. Восени Гарсія переніс операцію на руці та зап'ясті, через що був змушений відмовитися від бою з Джозефом Діасом за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі;

Наразі в активі американця 21 перемога (18 - нокаутом) у 21 поєдинку.

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