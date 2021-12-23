"Він виконає свою роботу": промоутер Джошуа дав прогноз на реванш британця з Усиком

Спеціаліст впевнений у силах колишнього чемпіона.
Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн поділився думкою про реванш між його клієтном Ентоні Джошуа та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком.
"Джошуа виконає свою роботу і поверне титули. Ентоні з тих хлопців, які працюють над помилками після поєдинків. Він подивиться перший їхній бій мільйон разів і працюватиме в залі, щоб більше не повторити свої помилки. Джошуа є чесним боксером, щоб сказати, що має намір залучити нових людей до підготовки до цього поєдинку, і повернеться в ринг найкращим бійцем.
Я думаю, все це матиме значення в реванші. Ми чудово знаємо, на що здатний Усик і не збираємося применшувати його можливості. Я не кажу, що Олександр також не вноситиме поправки.
Протягом усього бою Джошуа зможе донести свій удар до мети, яка завдасть шкоди Усику. Так що сила та перевага в габаритах матиме велике значення", - цитує Гірна Boxing News 24.
Нагадаємо, точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.
Читайте також:
Порада Джошуа: легендарний боксер розповів, що потрібно зробити для перемоги над Усиком
"Терміново потрібен перекладач": Усик заговорив невідомою мовою та розсмішив промоутера Джошуа (відео)
"Навряд чи це хороша затія для Ентоні": Гвоздик оптимістично налаштований на бій Усика проти Джошуа