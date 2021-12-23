"Він виконає свою роботу": промоутер Джошуа дав прогноз на реванш британця з Усиком

Спеціаліст впевнений у силах колишнього чемпіона.

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн поділився думкою про реванш між його клієтном Ентоні Джошуа та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком.

"Джошуа виконає свою роботу і поверне титули. Ентоні з тих хлопців, які працюють над помилками після поєдинків. Він подивиться перший їхній бій мільйон разів і працюватиме в залі, щоб більше не повторити свої помилки. Джошуа є чесним боксером, щоб сказати, що має намір залучити нових людей до підготовки до цього поєдинку, і повернеться в ринг найкращим бійцем.

Я думаю, все це матиме значення в реванші. Ми чудово знаємо, на що здатний Усик і не збираємося применшувати його можливості. Я не кажу, що Олександр також не вноситиме поправки.

Протягом усього бою Джошуа зможе донести свій удар до мети, яка завдасть шкоди Усику. Так що сила та перевага в габаритах матиме велике значення", - цитує Гірна Boxing News 24.

Нагадаємо, точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

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