"Він вивів мене з ладу": Вайлдер потрапив до лікарні після страшного нокауту від Ф'юрі (відео)

"Він вивів мене з ладу": Вайлдер потрапив до лікарні після страшного нокауту від Ф'юрі (відео)

"Бронзовий бомбардувальник" визнав свою поразку.

Американський надважковаговик Деонтей Вайлдер опинився в лікарні після поразки нокаутом від чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Ф'ЮРІ - ВАЙЛДЕР: ВІДЕО НОКДАУНІВ ТА НОКАУТУ

Упродовж бою "Бронзовий бомбардувальник" тричі побував на канвасі рингу. Спочатку в нокдаунах у третьому та десятому раундах, а потім Ф'юрі остаточно "вирубив" Деонтея в 11-му раунді.

Американського боксера оперативно доправили в медичний центр, щоб він пройшов ретельне обстеження. Це було зроблено із запобіжною метою через те, що Вайлдер пропустив в бою багато надзвичайно потужних ударів, пише The Independent.

"Я зробив все, що міг, але цього не вистачило. Я не впевнений в тому, що сталося. Я знав, що Ф'юрі вийшов на ринг у вазі 125,6 кг не для того, щоб стати танцюристом балету. Він прийшов, щоб тиснути на мене, спробувати вивести мене з ладу - йому це вдалося", - прокоментував свою поразку Вайлдер.

Ф'юрі - Вайлдер: відеоогляд чемпіонського бою

Таким чином, Ф'юрі зберіг пояс WBC у надважкій вазі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Ф'юрі заговорив про власну велич після перемоги над Вайлдером. Також "Циганський король" заспівав у ринзі після свого тріумфу.

Читайте також: "Солоденькі булочки для Усика": промоутер українського чемпіона висловився про бій Ф'юрі - Вайлдер

Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним.

35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання