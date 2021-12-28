"Він розлютив мене": колишній суперник Усика згадав, як українець змусив його вийти на ринг

"Він розлютив мене": колишній суперник Усика згадав, як українець змусив його вийти на ринг

Беллью спочатку не планував боксувати з Олександром.

Ексчемпіон світу у тяжкій вазі Тоні Беллью зізнався, що не хотів проводити бій з Олександром Усиком.

"Це правда: я не хотів боксувати з Усиком. Я завершив кар'єру і вирушив у медовий місяць. Варто визнати, що Олександр дуже приємно висловлювався про мене. Коли я пішов з першої важкої ваги, він сказав, що вважає мене найкращим крузером у світі."

Я пам'ятаю, як проводив медовий місяць, а цей хлопець, який не знає жодного слова англійською, після свого бою сказав: "Тоні Беллью, я хочу Тоні Беллью". Я подумав: "Ай с**ий син!" Він розлютив мене, я одразу ж зателефонував своєму промоутеру Едді гірну", - заявив Беллью в інтерв'ю Sheikhy's Sports Journeys&Life.

Поєдинок між боксерами відбувся восени 2018 року у рамках важкого вагового дивізіону. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у восьмому раунді.

У своєму останньому поєдинку Усик переміг Ентоні Джошуа та завоював чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та IBO.

Нагадаємо, точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

Читайте також:

Порада Джошуа: легендарний боксер розповів, що потрібно зробити для перемоги над Усиком

Усик - Джошуа: букмекери визначили фаворита бою-реваншу

Промоутер Паркера розповів, на кого готовий "поставити свій будинок" у реванші Усик - Джошуа