"Він воскрес із мертвих": відомий італійський кардіолог прокоментував страшний інцидент з Еріксеном

Лікар розповів, що чекає на футболіста.
Відомий італійський кардіолог Роберто Корсетті прокоментував страшний інцидент із півзахисником збірної Данії Крістіаном Еріксеном, у якого зупинилося серце під час матчу Євро-2020 з Фінляндією.
"Чи повернеться він у футбол? Про це поки рано говорити, за тим, що сталося з ним, стоїть серйозна подія, яку необхідно ідентифікувати. Я майже впевнений, що причина зупинки серця буде встановлена.
На сьогоднішній день мені не слід говорити щодо його повернення на футбольне поле. Еріксен воскрес із мертвих. Завдання лікарів - дати йому можливість прожити довге і мирне життя", - цитує Корсетті Corriere della Sera.
Нагадаємо, Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- 29-річний Еріксен виступає за міланський "Інтер", з яким нещодавно став чемпіоном Італії. До цього футболіст грав за лондонський "Тоттенхем" і амстердамський "Аякс".
- За збірну Данії Еріксен дебютував у 2010 році. На рахунку Крістіана 109 матчів, у яких він забив 36 голів.