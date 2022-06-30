"Він вважає себе другим Петром Великим": Луческу зізнався, що сказав би Путіну під час зустрічі

"Він вважає себе другим Петром Великим": Луческу зізнався, що сказав би Путіну під час зустрічі

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу вкотре поділився своїми думками щодо війни на території України.

Доля війни Росії проти України залежить від декількох людей світу.

Про це Луческу заявив в інтерв'ю tdg.ch.

"Дуже шкода, що все це залежить лише від кількох людей, а не від усього світу. Все людство, зокрема й Росія, не хоче війни. Лише деякі хочуть увійти в історію. А подібне можна зробити чи благородно, чи злочинно", - сказав він.

Луческу також відповів на питання, що він сказав би Путіну, якби опинився перед ним.

"Я спитаю його, чи може він спати? Він вважає себе другим Петром Великим, що, безперечно, говорить про його честолюбство. Проблема цих старих імперій полягає в ностальгії щодо того, чого більше не існує", - зазначив він.

Нагадаємо, що Луческу вважає, що наступний чемпіонат УПЛ не можна проводити за кордоном.

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