"Він його прикінчить": зірковий надважковаговик дав сміливий прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей поділився думками щодо прийдешнього бою-реваншу між українським володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

41-річний китайський боксер впевнений у перемозі українця. Ба більше, він вважає, що Олександр зможе нокаутувати "Циганського короля".

"Я казав це раніше, кажу і зараз – Усик переможе. У нього була перевага у першому бою, Олександр знайшов спосіб завдати Тайсону поразки. Мій прогноз на цей бій? Усик його просто прикінчить, нокаутує", – сказав Чжилей у коментарі для BoxNation.

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Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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