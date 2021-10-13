"Він з ним буде гратися": непереможний британець не вірить в Усика у потенційному бою з Ф'юрі

"Він з ним буде гратися": непереможний британець не вірить в Усика у потенційному бою з Ф'юрі

Їхня зустріч повинна визначити найкращого в надважкій вазі.

Британський боксер Джо Джойс висловився про потенційний поєдинок між співвітчизником Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком.

Це він розповів у коментарі для Behind The Gloves.

Так, за словами Джойса, Усик не зможе скласти гідної конкуренції для "Циганського короля".

"Я думаю, що Ф'юрі буде грати з Усиком. У Тайсона є навички, перевага в зрості і вазі над ним. Він може битися як лівша, а потім повернутися в ортодоксальну стійку. Мені здається, що він почне просто грати з Усиком, будучи більшим.

Я не думаю, що Усик може змагатися з Ф'юрі за рахунок своєї техніки, особливо з огляду на ігри розуму, в які Тайсон здатний з ним грати. Але це був би цікавий бій. Я нікого не скидаю з рахунків. Я думаю, що їхня пресконференція була б цікавою", - сказав Джойс.

Зазначимо, що Усик наразі є володарем трьох поясів у надважкій вазі - WBA, WBO та IBF. Українець їх відібрав у бою проти британця Ентоні Джошуа. Таким чином, Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

Що стосується Ф'юрі, то він наразі є володарем пояса WBC, який зумів захистити у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером. Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним.

Додамо, що Джойс провів свій останній бій в липні 2021 року, коли нокаутував француза Карлоса Такама. Наразі в активі британця 13 перемог (12 - нокаутом) у 13 поєдинках.

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