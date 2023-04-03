"Він занадто малий для мене": непереможний надважковаговик пообіцяв "знищити" Усика

Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович висловився про потенційний бій з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Обов'язковий претендент на чемпіонський пояс IBF заявив, що "знищив" би українця, оскільки має перевагу над ним у габаритах.

"Було б чудово, якби бій з Усиком відбувся. Я сподіваюся, що цей поєдинок буде наступним, але я просто хочу битися. Від моменту мого останнього бою минуло багато часу. Я готовий повернутись і хочу битися. Нема різниці з ким. Якби бій з Усиком був наступним, то, звичайно, я б цього хотів.

Чи знищу я його? Звісно, він занадто малий для мене. Я занадто сильний для нього. Впевнений, що поб'ю всіх, але побачимо. Майбутнє покаже, хто найкращий. Я впевнений, що можу побити кожного", – сказав Хргович в інтерв'ю iD Boxing.

У послужному списку 30-річного Хрговича 15 перемог (12 – нокаутом) у 15 поєдинках на професійному рингу. В останньому своєму бою в серпні 2022-го він за очками переміг китайця Чжана Чжилея в андеркарді реваншу між Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Усик 29 квітня повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа.

Однак британський боксер продовжує відновлюватися після травми. Якщо Дюбуа не зможе вийти в ринг проти Усика, то наступним у черзі провести титульний бій з українцем є Хргович.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20-ти поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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