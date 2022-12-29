Вдарив матір своєї дитини: стали відомі подробиці затримання непереможного американця

Непереможеного американського боксера Джервонту Девіса, який володіє поясом чемпіона WBA World у легкій вазі, заарештували за завдання тілесних ушкоджень жінці.

Про це повідомляє TMZ Sports.

Зазначається, що він вдарив жінку по обличчю, внаслідок чого у неї залишився синець на внутрішній стороні верхньої губи. Правоохоронці повідомили, що після конфлікту жінка спромоглася самостійно вийти з дому.

Після цього вона зателефонувала до поліції. Якоїсь миті вона закричала в слухавку: "Він збирається мене вбити!".

"Мені потрібна допомога, будь ласка! Я намагаюся повернутись додому. У мене в машині дитина, і він напала на мене на очах у дитини. І тепер він псує мені шини! Будь ласка, допоможіть!", – кричала жінка.

Девіса було заарештовано приблизно через годину після інциденту та звинувачено в домашньому насильстві. Він все ще перебуває під вартою.

Сам боксер заперечує звинувачення. За його словами, він ніколи не міг би вчинити домашнє насильство.

"Не дозволяйте цим людям ввести вас в оману цією фігнею. Це було тільки вчора, за кілька хвилин до того, як я посварився з мамою моєї дитини. Ми дивилися "Крижане серце" з моєю старшою дочкою. Я ніколи б навіть пальцем не зачепив матір своєї дитини або свою довбану доньку, ви, бл**ь, божевільні.

Я не монстр. Я довго мовчав. Я не маю медіакоманди, піарника, хорошого юриста, прес-секретаря, нічого з цього немає. Це єдина причина, чому я зараз роблю це. Просто, щоб очистити своє ім'я. Я займаюся цим лайном особисто з того часу, як почав займатися цим лайном.

Ці люди публікують стільки всього, транслюють це всюди, і зараз, коли я це пишу, над моїм будинком літає довбаний вертоліт, бо вони сприймають це лайно, як гроші, і намагаються отримати якнайбільше грошей. Вони пропонують матері моєї дитини 50 тисяч доларів тільки для того, щоб звинуватити, як вони зробили з моєю матір'ю першої дитини. Вони не змогли досягти цього, тому вони взяли жінку, яка стверджувала, що вона потрапила в неприємне становище, також жінку, яка відома тим, що позивається до людей через гроші. Вони досягли свого. Тому я маю заплатити 300 тисяч доларів, а я навіть пальцем не торкнувся її, навіть не знав, як ця жінка виглядає", – цитує боксера Bad Left Hook.

Зазначимо, що у ніч проти 8 січня Девіс має провести бій із володарем титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ектором Луїсом Гарсією, який задля цього поєдинку піднявся у легкий дивізіон. Тепер невідомо, чи відбудеться поєдинок.

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