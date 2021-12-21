"Він же не вийшов із прапором Росії": відомий український боксер заступився за Ломаченка

Олександр Гвоздик назвав вчинок Василя його "особистою справою".

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик прокоментував скандальний вчинок свого співвітчизника та близького друга Василя Ломаченка відсвяткувати в ринзі перемогу над ганцем Річардом Коммі з прапором рідного міста - Білгород-Дністровського, а не України.

В інтерв'ю YouTube-каналу Usachev TV Гвоздик заступився за Ломаченка та заявив, що Василь має право сам вирішувати, з чим йому виходити на ринг.

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"Жванецький добре сказав: "Патріотизм - це чітке, усвідомлене розуміння, чому ми повинні жити гірше за інших". Це його бажання - з чим хоче, з тим і вийшов. Міг би винести портрет своєї дружини. Яка різниця, з чим він вийшов? А Білгород-Дністровський - це не Україна?

Захотілося йому так вийти. Я в цьому плані хейтерів не підтримую. А, може, він захотів би вийти з прапором "Мерседеса", бо йому дуже подобається. Це його особиста справа. Це не каже, що Василь не підтримує свою країну.

Він же не вийшов із прапором Росії, наприклад. Це було б інше питання. Для України це зараз болюча тема. Він не вийшов зі свастикою, черепом та кістками. Вийшла людина із прапором свого міста, яке є частиною України. В чому проблема? Душа в нього так хоче", - сказав Гвоздик.

Раніше ТСН Проспорт писав, що вихід Ломаченка в ринг без прапора України жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

"Те, що Володимир Кличко пише. У них, як я розумію, стосунки не дуже складаються. Вася, як я розумію, не великий фанат мистецтва Володимира Кличка, тому, можливо, Володимир таким чином зробив якийсь крок у відповідь", - прокоментував Гвоздик критику з боку Кличка-молодшого на адресу Ломаченка.

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