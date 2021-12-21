"Він жив боксом і більше нічим": потенційний суперник Усика розхвалив легендарного співвітчизника українця

Ф'юрі не пошкодував компліментів на адресу Кличка-молодшого.

Чинний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі приємно відгукнувся про українську легенду Володимира Кличка.

"Безумовно, Кличко – легенда боксу, бо він продовжував перемагати своїх суперників одного за одним. Легко завоювати чемпіонський титул один раз, проте важко щоразу показувати хороші виступи протягом багатьох років", — цитує Тайсона Fightnews.info.

"Постійність — це слово, яке я хочу використати. Постійно працювати в одному тренувальному таборі за іншим рік у рік — ось що складно. Це зробило Кличка одним з найкращих суперважкоатлетів усіх часів, адже він жив боксом і більше нічим. Володимир вів правильний спосіб життя, не заводився у боях, тренувався усі ці роки. Він був абсолютним професіоналом та топовим бізнесменом", — додав він.

Ф'юрі здолав Володимира Кличка у 2015 році. Тайсон переміг українця одноголосним рішенням суддів та виграв пояси WBO, WBA Super, IBF та IBO.

Кличко-молодший свій останній бій провів у квітні 2017 року, коли нокаутом програв Ентоні Джошуа.

На професійному ринзі Володимир Кличко провів 69 поєдинків: здобув 64 перемоги (54 нокаутом) та п'ять разів програвав.

У послужному списку Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

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