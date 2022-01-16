"Він знає, що йому потрібно для перемоги": британський боксер зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа

"Він знає, що йому потрібно для перемоги": британський боксер зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа

Дюбуа вважає, що його співвітчизнику варто стати старою версією себе.

Британський суперважковаговик Даніель Дюбуа прокоментував майбутній реванш між чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

Британець вірить у грамотну роботу над помилками співвітчизника.

"Можливо, Ентоні має більше відштовхувати його до канатів. Усі кажуть, що Джошуа має бути агресивнішим. У першому бою здавалося, що Ентоні хоче його перебоксувати, але у Усика хороша аматорська школа, він вигравав світові титули - переграти його дуже складно.

У реванші Ентоні має стати старим Джошуа, який пресингує та руйнує свого суперника. Подивимося, має бути цікаво.

Джошуа може діяти інакше і він знає, що йому потрібно для перемоги. Успіхів йому", - сказав Дюбуа в інтерв'ю Boxing News 24.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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