"Він знає, що йому потрібно для перемоги": британський боксер зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа

Дюбуа вважає, що його співвітчизнику варто стати старою версією себе.
Британський суперважковаговик Даніель Дюбуа прокоментував майбутній реванш між чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Ентоні Джошуа.
Британець вірить у грамотну роботу над помилками співвітчизника.
"Можливо, Ентоні має більше відштовхувати його до канатів. Усі кажуть, що Джошуа має бути агресивнішим. У першому бою здавалося, що Ентоні хоче його перебоксувати, але у Усика хороша аматорська школа, він вигравав світові титули - переграти його дуже складно.
У реванші Ентоні має стати старим Джошуа, який пресингує та руйнує свого суперника. Подивимося, має бути цікаво.
Джошуа може діяти інакше і він знає, що йому потрібно для перемоги. Успіхів йому", - сказав Дюбуа в інтерв'ю Boxing News 24.
У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
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