"Він зробить правильні висновки": Малиновський оцінив фіаско Шевченка у Серії А

Гравець збірної України вважає, що фахівець потрапив у "Дженоа" не у найкращий момент.

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський поділився своєю думкою щодо невдачі Андрія Шевченка у "Дженоа".

"Звичайно, підтримую спілкування із Шевченком. Мені дуже шкода, що його робота в "Дженоа" так швидко закінчилася. Тяжка ситуація. Мені здається, що Андрій Миколайович потрапив у цей клуб у не найкращий момент. Там було багато травмованих, довелося ставити молодь, а в Серії А, як ви знаєте, дуже серйозний рівень. Плюс тренер захворів на ковід і деякий час не був з командою.

Може, хтось хотів отримати результат одразу, але за такий короткий час було тяжко збудувати чи перебудувати колектив. У футболі таке буває, у ньому ніхто не застрахований від таких моментів. Втім, я думаю, що Андрій Шевченко зробить правильні висновки і всіх нас порадує своїми результатами", - цитує Малиновського zbirna.com.

Минулого тижня "Дженоа" очолив німець Александер Блессін, який змінив на посаді Андрія Шевченка.

Наразі "Дженоа" посідає 19-те місце турнірної таблиці Серії А з 13 очками. Менше тільки у "Салернітани" - 10 балів.

В наступному турі "грифони" зустрінуться з "Ромою". Матч відбудеться у суботу, 5 лютого.

Читайте також:

"Лайновий циган": фанати "Фіорентини" погрожують розправою форварду, який прийняв пропозицію італійського гранда (фото)

"Спеція" з Коваленком виграла третій матч поспіль та віддалилася від зони вильоту Серії А

"Аталанта" без Малиновського та 8 гравців основного складу втримала нічию у матчі з "Лаціо"