"Він зробив те, що не зміг Ф'юрі": Нганну висловився про своє фіаско у бою з Джошуа

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну прокоментував поразку від ексчемпіона світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Камеруно-французький боєць ММА програв нокаутом у другому раунді, перед цим двічі побувавши в нокдауні – у першому та другому раундах.

Після завершення поєдинку в саудівському Ер-Ріяді представник змішаних єдиноборств компліментарно оцінив виступ Джошуа та заявив про його відмінність з тим, що показав у бою проти Нганну володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

"Це був чистий удар. Я його навіть не відчув. Ось у чому суть нокауту. Ти не відчуваєш жодного болю. Ось звідки я знаю, що мене нокаутували.

Вибачте, хлопці, бо я підвів вас. Це було щось особливе, тому що цей хлопець зупинив мене. Він зробив те, що не зміг Тайсон Ф'юрі. Це був не мій день. Джошуа був набагато кращий за мене. Це відстій, але це наша робота", – зізнався Нганну в коментарі MMA Fighting.

Зазначимо, що для 37-річного Нганну це був другий досвід у професійному боксі. У попередньому поєдинку він в ніч проти 29 жовтня 2023-го роздільним рішенням суддів програв Ф'юрі. У третьому раунді Френсіс відправив "Циганського короля" у нокдаун, але судді назвали переможцем бою британця.

Джошуа здобув свою 28-му перемогу на професійному рингу (25 – нокаутом). 34-річний британець виграв четвертий бій поспіль після двох поразок від українця Олександра Усика, які позбавили його поясів чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

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