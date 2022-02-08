Винен ковід: "Динамо" U-19 зазнало колосальних втрат перед матчем плейоф Юнацької ліги УЄФА - ЗМІ

За неофіційною інформацією, одразу 9 гравців "біло-синіх" інфікувалися коронавірусом.

Дев'ять футболістів Динамо U-19 не зможуть допомогти киянам в матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти однолітків з іспанського "Депортіво".

Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, 9 гравців "біло-синіх" здали позитивні тести на COVID-19 і не вирушили з командою до Ла-Коруньї.

Вони були вимушені вирушити на карантин і залишилися відбувати самоізоляцію у готелі в Туреччині, де юнацька команда "Динамо" проводила зимовий збір.

Раніше кияни повідомили, що на матч із "Депортіво" команда вирушила в складі 19 гравців:

Воротарі: Ігнатенко, Тугай

Захисники: Вівчаренко, Танчак, Дячук, Філатов, Опанасенко, Єременко

Півзахисники: Яцик, Скрипник, Діалло, Блізніченко, Кремчанін, Царенко, Мегді

Нападники: Попов, Горбач, Уваров

Матч "Депортіво" - "Динамо" відбудеться в середу, 9 лютого, на стадіоні "Ріасор" у Ла-Корунньї. Початок поєдинку - о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, на груповій стадії Юнацької ліги УЄФА кияни посіли друге місце, обійшовши однолітків із "Баварії" та "Барселони", але на два очки відставши від "Бенфіки".

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