"Винесе за 3-7 раундів": скандальний український боксер здивував прогнозом на бій Усик - Джошуа

Іван Редкач, який раніше називав Усика "лицеміром", пророкує йому дострокову перемогу в чемпіонському поєдинку.

Український боксер Іван Редкач, який раніше відмовився взяти громадянство Росії, зробив прогноз на чемпіонський поєдинок між своїм земляком Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

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Редкач опублікував пост у себе в Instagram, де зобразив Джошуа на колінах перед Усиком. Іван вірить, що поєдинок завершиться перемогою українця нокаутом.

"Залишу пост до ранку. Зробіть скрини, щоб потім не казали бла-бла-бла. Сашко його винесе за 3-7 раундів, це буде його ніч. Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів (Олександра Повєткіна і Володимира Кличка - прим.). Усик молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, вони були вже на фініші кар'єри. Сашенько, настав твій час. Не забудьте купити побільше попкорну додому. Це буде яскрава емоційна ніч", - написав Редкач у себе в Instagram.

instagram.com/ivan_redkach_11

Зазначимо, що такі аванси Усику є досить несподіваними з боку Редкача, оскільки раніше він неодноразово критично висловлювався про Олександра. Редкач заявляв, що "Відповідь Усика "Крим божий" - як мінімум лицемірство". Також Іван назвав тренера Усика сепаратистом та закликав вигнати його з країни.

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Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Джошуа назвав найбільшу загрозу від Усика в чемпіонській супербитві.

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