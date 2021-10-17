Винесли з рингу на ношах: мексиканський боксер знепритомнів після руйнівного нокауту (відео)

Постраждалому зроблять екстрену операцію.

Моторошне завершення мав поєдинок між Давідом Куельяром і Мойзесом Фуентесом, який відбувся під час вечора боксу в мексиканському Канкуні.

19-річний мексиканський проспект Куельяр брутально нокаутував свого 34-річного співвітчизника Фуентеса.

Юний талант на прізвисько "Генерал" не залишив ветерану жодних шансів. У сьомому раунді Куельяр влучив у суперника надпотужним лівим хуком, відправивши того в нокаут.

Фуентес декілька хвилин лежав непритомний на канвасі, отримуючи допомогу лікарів. Його забрали з рингу на ношах і доправили до найближчої лікарні. Пізніше стало відомо, що боксеру призначили екстрену операцію.

Куельяр здобув 20-ту перемогу на професійному рингу.

Фуентес зазнав сьомої поразки в кар'єрі. Також на його рахунку 25 перемог і одна нічия.

Окрім таких сумних новин, боксерське шоу в мексиканському Канкуні запам'яталося перемогою нокаутом українця Тараса Шелестюка, який повернувся на ринг після майже дворічної перерви.

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