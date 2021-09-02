Винні сендвічі: стало відомо, чому один з лідерів збірної України пропустив матч із Казахстаном

Винні сендвічі: стало відомо, чому один з лідерів збірної України пропустив матч із Казахстаном

Тарас Степаненко отруївся під час перельоту та не зміг допомогти "синьо-жовтим" у грі відбору на мундіаль.

Пресаташе збірної України Олександр Гливинський розповів, чому півзахисник Тарас Степаненко не потрапив до заявки на матч 4-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 з Казахстаном, який завершився для "синьо-жовтих" сенсаційною втратою очок (2:2).

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"Тарас, на жаль, отруївся. Припускаємо, що, можливо, сендвічами під час перельоту. У нього піднялася температура. Зараз ситуація нормалізувалася, температура в нормі, але Тарас знесилений.

Він не міг бути готовий до цього матчу, але буде відновлюватися. Розраховуємо, що до матчу з Францією буде готовий", - сказав Гливинський.

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Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.

У матчі 5-го туру кваліфікації на мундіаль команда Олександра Петракова прийме Францію. Гра відбудеться 4 вересня на НСК "Олімпійський".

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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