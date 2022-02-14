Виносив на руках: португальський ветеран феєрично відреагував на симуляцію суперника (відео курйозу)

За це арбітр нагородив Куарежму "гірчичником".
Знаменитий португальський футболіст Рікарду Куарежма підірвав соцмережі своїм вчинком у матчі 22-го туру чемпіонату Португалії, в якому його "Віторія Гімараєш" грала проти "Белененсеша".
У компенсований час, коли команда 38-річного Куарежми програвала з рахунком 0:1, півзахисник суперників Афонсо Соуза вирішив потягнути час та не поспішав підніматися з газону нібито через отримане пошкодження. Куарежмі це дуже не сподобалося і він вирішив "допомогти" Соузі залишити поле - Рікарду взяв суперника на руки та поніс до бокової лінії.
Це спровокувало колотнечу на полі. Партнери Соузи заступилися за нього та почали висловлювати Куарежмі свої претензії. У підсумку "симулянта" таки вирвали з рук Куарежми, а рефері покарав португальського ветерана жовтою карткою.
Відео курйозного епізоду стало вірусним у соцмережах.
Quaresma as a stretcher-bearer ? Let’s goooo— Mar’tics (@Mtjtz_) February 13, 2022
pic.twitter.com/Yld9ScqY66
Поєдинок завершився мінімальною поразкою команди Куарежми - 0:1. "Віторія Гімараєш" йде шостою в Чемпіонаті Португалії, а "Белененсеш" є абсолютним аутсайдером і замикає турнірну таблицю.
Додамо, що Куарежма грає за "Віторію Гімараєш" від 2020 року. У поточному сезоні він провів 20 матчів за португальський клуб, в яких оформив один гол та один асист.
Читайте також:
Наближаються до лідера: Яремчук допоміг "Бенфіці" здобути чергову вольову перемогу в Прімейрі
Чотири голи і п'ять вилучень: матч лідерів Чемпіонату Португалії закінчився масовою колотнечею (відео)