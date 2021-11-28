Виносьте "Оскар": бразильський футболіст розірвав Мережу епічною симуляцією після дотику арбітра (відео)

Щось смішніше й вигадати складно.
Неймовірно курйозний випадок стався під час фінального матчу Кубка Лібертадорес між "Палмейрасом" і "Фламенго". Нападник "зелено-білих" Дейверсон відзначився вчинком, який зробив його зіркою Інтернету.
На останніх секундах додаткового часу бразилець вступив у перепалку з гравцем "Фламенго", проте арбітр швидко погасив потенційний конфлікт. Дейверсон став рухатися в напрямку своєї половини поля, але потім відчув спиною дотик чиєїсь руки та завалився на газон, наче підкошений.
Швидше за все, у такий спосіб форвард "Пайлмейраса" хотів заробити вилучення для суперника. Але тут вийшов суперконфуз. Рука, яка ледь торкнулася спини футболіста, належала не гравцю "Фламенго", а головному арбітру зустрічі.
And the Oscar goes to…— Tiempo de Juego (@tjcope) November 27, 2021
DEYVERSON #Libertadores pic.twitter.com/u2HbPNupza
За влаштований цирк Дейверсон покараний не був. Його команда втримала переможний рахунок (2:1) та завоювала трофей. Цікаво, що саме Дейверсон забив вирішальний м'яч на початку першого екстратайму.
- "Палмейрас" став володарем трофею вдруге поспіль і втретє в історії.
- Рекордну кількість перемог у Кубку Лібертадорес має "Індепендьєнте" - 7 титулів.
Читайте також:
"А телевізор дивляться діти": коментатор назвав "потворним" ексфутболіста "Динамо" в матчі Ліги чемпіонів
Іспанський футболіст другий сезон поспіль забив м'яч зі своєї половини поля в єврокубку: відео