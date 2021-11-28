Виносьте "Оскар": бразильський футболіст розірвав Мережу епічною симуляцією після дотику арбітра (відео)

Щось смішніше й вигадати складно.

Неймовірно курйозний випадок стався під час фінального матчу Кубка Лібертадорес між "Палмейрасом" і "Фламенго". Нападник "зелено-білих" Дейверсон відзначився вчинком, який зробив його зіркою Інтернету.

На останніх секундах додаткового часу бразилець вступив у перепалку з гравцем "Фламенго", проте арбітр швидко погасив потенційний конфлікт. Дейверсон став рухатися в напрямку своєї половини поля, але потім відчув спиною дотик чиєїсь руки та завалився на газон, наче підкошений.

Швидше за все, у такий спосіб форвард "Пайлмейраса" хотів заробити вилучення для суперника. Але тут вийшов суперконфуз. Рука, яка ледь торкнулася спини футболіста, належала не гравцю "Фламенго", а головному арбітру зустрічі.

And the Oscar goes to…



DEYVERSON #Libertadores pic.twitter.com/u2HbPNupza — Tiempo de Juego (@tjcope) November 27, 2021

За влаштований цирк Дейверсон покараний не був. Його команда втримала переможний рахунок (2:1) та завоювала трофей. Цікаво, що саме Дейверсон забив вирішальний м'яч на початку першого екстратайму.

"Палмейрас" став володарем трофею вдруге поспіль і втретє в історії.

Рекордну кількість перемог у Кубку Лібертадорес має "Індепендьєнте" - 7 титулів.

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