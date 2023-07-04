Вінус Вільямс не потиснула руку судді після матчу зі Світоліною на Wimbledon-2023: яка причина

Колишня перша ракетку світу Вінус Вільямс (№558 WTA) відмовилася потиснути руку судді після матчу стартового кола Wimbledon 2023 року проти українки Еліни Світоліної (WTA №76).

28-річна уродженка Одеси обіграла 43-річну американку за два сети – 4:6, 3:6. У першій партії Вінус серйозно впала на корті та пошкодила коліно, але зуміла з травмою дограти поєдинок.

Під час останнього розіграшу Світоліна влучила м'ячиком у лінію перед американкою, але суддя зафіксувала аут на користь Вільямс. Українка взяла челендж, після якого їй справедливо присудили вирішальне очко.

Це сильно засмутило легендарну американку. Вінус іронічно розсміялася, після чого попрямувала до сітки потиснути руку Світоліній, але, на відміну від українки, не потиснула руку хорватській арбітрині.

Незважаючи на неприємний інцидент, глядачі на трибунах подякували Вільямс за гру гучними оваціями.

Зазначимо, що Вінус є п'ятиразовою переможницею Wimbledon в одиночному розряді (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

У другому раунді Wimbledon-2023 суперницею Світоліної стане бельгійка Елізе Мертенс, яка посідає 28-му позицію в рейтингу WTA. Матч відбудеться в середу, 5 липня.

Основна сітка Wimbledon-2023 триватиме від 3 до 16 липня.

Нагадаємо, цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди повинні були підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустили гравців, які отримують фінансування від країн-агресорок.

Читайте також:

Українська тенісистка перемогла росіянку та вийшла до фіналу кваліфікації Wimbledon-2023

Українська тенісистка стала чемпіонкою парного турніру WTA у Бірмінгемі

"Смілива людина": Світоліна подякувала російській тенісистці, яка засудила війну РФ проти України