Винні окупанти: ще чотири клуби Першої ліги пропустять наступний сезон чемпіонату України

Список команд, які через російську агресію не зіграють у сезоні-2022/23 національної футбольної першості поповнився чотирма клубами Першої ліги.

Так, наступний розіграш Першої ліги пропустять "Волинь", "Олімпік", "Краматорськ" та "Ужгород". Дивіться повний список українських клубів, які пропустять сезон-2022/23 через війну з Росією

Про те, що вище згадані команди не візьмуть участь в чемпіонаті Першої ліги, повідомляє Футбол NEWS.

Таким чином, кількість клубів другого за силою дивізіону чемпіонату України, які пропустять нову кампанію, зросла до семи. Раніше про своє рішення оголосили "Альянс" (Суми), "Поділля" (Хмельницький) та "Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька область).

Нагадаємо, минулий сезон у всіх футбольних лігах України був завершений достроково без визначення чемпіона та призерів через повномасштабне вторгнення російських загарбників.

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