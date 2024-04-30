"Винятковий боєць": ексчемпіон світу спрогнозував переможця поєдинку Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Джордж Гроувз поділився своїми очікуваннями від прийдешнього бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На його думку, перемогу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу здобуде український боксер, оскільки він значно перевершує британця у боксерських здібностях.

"Так, я обираю Усика в бою проти Ф'юрі. Пам'ятаю, коли Усик тільки перейшов до надважкої ваги, я сказав, що він темна конячка, і не потрібно скидати цього хлопця з рахунків.

У попередні роки ми бачили, як важковаговик переходив до надважкої ваги та домінував. Багатьом людям здавалося це незбагненним. Говорили, що він ніколи не конкуруватиме з Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі. Я все ще думаю, що Усик його переможе.

Кажуть, що хороший великий боєць переможе хорошого маленького бійця. Але я думаю, що Усик – винятковий боєць. Якщо говорити про боксерські здібності, Усик набагато кращий", – сказав Гроувз у коментарі talkSPORT Boxing.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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