Випередив Ібрагімовича: кривдник збірної України став найкращим шведським гравцем року

Хавбек "биків" поповнив свою колекцію індивідуальних нагород.
Півзахисника "РБ Лейпциг" та збірної Швеції Еміля Форсберга визнано футболістом року у своїй країні.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
- ⭐— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 27, 2021
Congrats on being named Sweden's Footballer of the Year for the first time, @eforsberg10
⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/2Y6tCTgWlB
Для вінгера це перша подібна нагорода у кар'єрі. Нагадаємо, у 2020 році найкращим гравцем у Швеції був визнаний форвард Мілана Златан Ібрагімович.
- У поточному сезоні Форсберг провів за РБ Лейпциг 25 матчів, відзначився 6 голами та 2 асистами. Хавбек забивав Україні у матчі 1/8 фіналу Євро, однак шведи програли з рахунком 1:2.
- Наразі футболіст відновлюється після травми. Він пропустить близько двох місяців.
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