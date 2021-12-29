Випередив Ібрагімовича: кривдник збірної України став найкращим шведським гравцем року

Випередив Ібрагімовича: кривдник збірної України став найкращим шведським гравцем року

Хавбек "биків" поповнив свою колекцію індивідуальних нагород.

Півзахисника "РБ Лейпциг" та збірної Швеції Еміля Форсберга визнано футболістом року у своїй країні.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

- ⭐



Congrats on being named Sweden's Footballer of the Year for the first time, @eforsberg10



⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/2Y6tCTgWlB — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 27, 2021

Для вінгера це перша подібна нагорода у кар'єрі. Нагадаємо, у 2020 році найкращим гравцем у Швеції був визнаний форвард Мілана Златан Ібрагімович.

У поточному сезоні Форсберг провів за РБ Лейпциг 25 матчів, відзначився 6 голами та 2 асистами. Хавбек забивав Україні у матчі 1/8 фіналу Євро, однак шведи програли з рахунком 1:2.

Наразі футболіст відновлюється після травми. Він пропустить близько двох місяців.

Читайте також:

"Нехай дадуть нам спокій": найкращий футболіст УПЛ категорично висловився про можливість продовження кар'єри у Росії

Викликала суперечки: в Індії встановили статую на честь Роналду

"Завжди був чесний перед фанатами": найдорожчий футболіст світу пролив світло на своє майбутнє