Випередив трьох чемпіонів світу: Ломаченко став найкращим у боксерському суперрейтингу

Наразі він готується до наступного бою, який відбудеться менше, ніж за місяць.
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко очолив суперрейтинг.
Так, 33-річний українець став найкращим у світі за найкращим відсотком точних силових ударів. Статистику веде відома система оцінки ударів Compubox.
Ломаченко має показник 47,7% точних ударів. На другому місці розташувався чемпіон світу за версією WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд (47,5%). Замикає топ-3 абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі та лідер pound-for-pound Сауль Альварес, який доносить 47% силових ударів.
Також до топ-5 списку потрапили чемпіон світу у напівсередній вазі американець Еррол Спенс (46,3%), а на п'ятій ще один представник США – колишній чемпіон світу у другому середньому дивізіоні Девід Бенавідес (46%).
Power Punch Connect Rate Leaders:— Dan Canobbio (@DanCanobbio) November 15, 2021
Vasilily Lomachenko - 47.7%
Terence Crawford - 47.5%
Canelo Alvarez - 47.0%
Errol Spence - 46.3%
David Benavidez - 46.0%
Свій наступний поєдинок Ломаченко проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.
Цікаво, що обидва боксери раніше програли саме Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотирма чемпіонськими титулами у легкій ваговій категорії.
- У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;
- Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш;
- На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.