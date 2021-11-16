Випередив трьох чемпіонів світу: Ломаченко став найкращим у боксерському суперрейтингу

Випередив трьох чемпіонів світу: Ломаченко став найкращим у боксерському суперрейтингу

Наразі він готується до наступного бою, який відбудеться менше, ніж за місяць.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко очолив суперрейтинг.

Так, 33-річний українець став найкращим у світі за найкращим відсотком точних силових ударів. Статистику веде відома система оцінки ударів Compubox.

Ломаченко має показник 47,7% точних ударів. На другому місці розташувався чемпіон світу за версією WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд (47,5%). Замикає топ-3 абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі та лідер pound-for-pound Сауль Альварес, який доносить 47% силових ударів.

Також до топ-5 списку потрапили чемпіон світу у напівсередній вазі американець Еррол Спенс ( 46,3% ), а на п'ятій ще один представник США – колишній чемпіон світу у другому середньому дивізіоні Девід Бенавідес ( 46% ).

Power Punch Connect Rate Leaders:



Vasilily Lomachenko - 47.7%

Terence Crawford - 47.5%

Canelo Alvarez - 47.0%

Errol Spence - 46.3%

David Benavidez - 46.0% — Dan Canobbio (@DanCanobbio) November 15, 2021

Свій наступний поєдинок Ломаченко проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли саме Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотирма чемпіонськими титулами у легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш ;

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що ; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

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