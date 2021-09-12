Випнула пишні сідниці: секс-символ ММА еротично спокусила в крихітному бікіні

Пейдж Ванзант розірвала соцмережі новим спекотним знімком.

Колишня бійчиня UFC Пейдж Ванзант, яку називають секс-символом промоушена через любов до голих фото, поділилася з шанувальниками новим пікантним знімком.

27-річна американка опублікувала в Instagram фото, на якому звабливо позує у відвертому купальнику. Красуня в басейні випнула свої апетитні сідниці та вдивляється в камеру пильним поглядом.

instagram.com/paigevanzantufc

У коментарях фанати засипали Ванзант компліментами: "Ти найгарніша дівчина у світі", "Неймовірно гаряча", "Богиня сексуальності", "Сідниці - просто персик".

Читайте також: "Страшенно сексуально": красуня із MMA засвітила об'ємні груди

У лютому 2021 року американка дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. Красуня одноголосним рішенням суддів програла професійній боксерці Брітан Гарт.

професійній боксерці У липні того ж року Пейдж зазнала поразки від співвітчизниці Рейчел Остович.

В UFC на її рахунку вісім поєдинків: п'ять перемог і три поразки.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ванзант еротично позувала перед камерою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання