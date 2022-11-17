"Виповнився місяць": Світоліна потішила фанатів милими фото з маленькою донечкою

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка в середині жовтня цього року вперше стала мамою, поділилася новими знімками зі своєю донькою.

У себе в Instagram колишня третя ракетка світу опублікувала серію кадрів, на яких дбайливо тримає немовля. У підписі до світлин Світоліна повідомила, що дівчинці вже виповнився місяць.

Додамо, що на одному з фото 28-річна спортсменка була одягнена у футболку з тризубом на серці.

"Дивно, як одного разу хтось входить у твоє життя, і ти не можеш згадати, як раніше жив без нього. Сьогодні виповнився місяць", – написала Світоліна.

Підписники тенісистки відреагували на фото великою кількістю лайків і теплих слів на адресу Еліни та її донечки.

Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками 15 жовтня. Зіркова спортивна пара вирішила дати новонародженій ім'я Скай.

Незважаючи на свою вагітність та нинішні турботи материнства, Світоліна активно допомагає Україні у війні проти російських окупантів. У червні вона стала амбасадоркою фандрейзингової платформи United24, створеної з метою збору коштів на підтримку України.

Зазначимо, що наразі Світоліна призупинила кар'єру, однак планує повернутись на корт, щоб захищати честь України на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

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