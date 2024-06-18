"Виправдань немає": Яремчук прокоментував розгромну поразку збірної України від Румунії на Євро-2024

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував розгромну поразку від Румунії (0:3) в першому турі Євро-2024.

За його словами, "синьо-жовті" не зуміли виконати тренерських вказівок на гру та справедливо програли. Тож тепер нашим футболістам необхідно зробити правильні висновки, аби реабілітуватися в наступних матчах.

"Виправдань немає. Ми сьогодні не показали своєї гри і не виконали вказівки тренера. Румунія заслужила цю перемогу, а нам треба поговорити в роздягальні і рухатися далі.

Після такого матчу дуже складно щось говорити. Я також не хочу на емоціях говорити щось зайве. Ми сьогодні програли. Румуни перемогли – вітаю їх з перемогою.

Готуватимемося до наступних матчів, де ми повинні показати себе з найкращого боку. Нам потрібно зібратися разом та зробити правильні висновки", – цитує Яремчука офіційний сайт УЄФА.

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Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко висловився про розгромну поразку збірної України від Румунії на старті Євро-2024. Також нищівне фіаско своїй команди прокоментував головний тренер Сергій Ребров.

Зазначимо, що в матчі з Румунією збірна України встановила антирекорд, зазнавши найбільшої поразки у груповому етапі за всю історію виступів на чемпіонатах Європи.

В іншому поєдинку стартового туру квартету E збірна Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

Таким чином, після першого туру Румунія та Словаччина є лідерами групи, набравши по три очки. Бельгія та Україна залишаються з нулем у графі залікових балів.

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У другому турі Євро-2024 збірна України 21 червня зіграє зі Словаччиною, а Бельгія 22 червня зустрінеться з Румунією.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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