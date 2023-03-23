Виправдав можливу участь росіян і білорусів в Олімпіаді: президент МОК зробив скандальну заяву

Томас Бах знову став на захист спортсменів з країн-агресорок.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах прокоментував можливе повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, зокрема наміри допустити їх до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Він заявив, що МОК не може бути арбітром у глобальних політичних суперечках, а Олімпійські ігри повинні триматися подалі від політики, бо інакше вони нібито втратять свою об'єднувальну силу.

"Олімпійські ігри та їхній керівний орган, Міжнародний олімпійський комітет, не можуть бути арбітрами у глобальних політичних суперечках.

Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, тоді спорт і спортсмени стають інструментами політики. Тоді спорт не може передати свою об'єднувальну силу. Ми повинні бути політично нейтральними, але не аполітичними. Ми добре знаємо, що світом керує політика. Ми добре знаємо, що наші рішення мають політичні наслідки, і ми повинні включати це в своє мислення. Але ми не повинні робити помилку, підносячи себе до арбітрів політичних суперечок, тому що ми будемо розчавлені цією політичною владою.

Україна хоче, і це пряма цитата, "повної ізоляції всіх росіян". Ми стоїмо перед дилемою. Ми співчуваємо, страждаємо та розуміємо український народ та спортсменів. З іншого боку, ми як глобальна організація несемо відповідальність за права людини та Олімпійську хартію. Вони не допускають такої тотальної ізоляції людей із певним паспортом", – наводить слова Баха видання Reuters.

Раніше повідомлялося. що 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

У лютому 2023 року МОК повідомив, що остаточне рішення щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалене.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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