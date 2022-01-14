Виправили скандальну помилку: Ла Ліга "повернула" Крим Україні після звернення посла

Представники іспанського чемпіонату оперативно відреагували на свій "ляп".
Офіційний сайт іспанської Ла Ліги виправив карту із трансляторами турніру, де раніше окупований Крим був зображений територією Росії.
Посольство України в Іспанії звернулося до президента ліги Хав'єра Тебаса з проханням негайно внести корективи до відповідних матеріалів.
У зв’язку з інформацією, що стала відомою Посольству України в Іспанії, Посол Sergiy Pogoreltsev невідкладно звернувся...Опубліковано Embajada de Ucrania en el Reino de España Четвер, 13 січня 2022 р.
Тепер мапа України на карті офіційних трансляторів турніру відповідає встановленим державним кордонам.
Зазначимо, що схожа історія сталася перед Олімпійськими іграми в Токіо. Тоді офіційний сайт Олімпіади на карті відмежував тимчасово окупований Крим від території України. Проте згодом організатори виправили свою помилку, а Міжнародний олімпійський комітет попросив вибачення.
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