"Випустіть його хоча б на пів години": Шевченко вразив фанатів ефектним прийомом м'яча під час матчу "Дженоа"

"Випустіть його хоча б на пів години": Шевченко вразив фанатів ефектним прийомом м'яча під час матчу "Дженоа"

Український тренер "грифонів" не розгубив техніки у свої 45 років.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко викликав захоплення в уболівальників своєї команди епізодом, який трапився під час матчу 20-го туру Серії А проти "Сассуоло".

45-річний ексфорвард київського "Динамо", "Мілана" та "Челсі", перебуваючи на бровці, майстерно прийняв м'яч, який вилетів за межі поля.

Пресслужба "грифонів" опублікувала відео цього моменту в соцмережах, де фанати генуезького клубу високо оцінили техніку українського коуча.

"Він випадково не може на поле вийти?"

"Випустіть його хоча б на півгодини!"

"Не знаю, скільки гравців "Дженоа" зуміли б так зупинити м'яч".

"Легенда", - написали шанувальники "Дженоа" в коментарях.

"Дженоа" на виїзді розписала нічию проти "Сассуоло" з рахунком 1:1 . Наразі в активі генуезців 12 очок та передостання, 19-та позиція.

з рахунком . Наразі в активі генуезців 12 очок та передостання, 19-та позиція. Наступний матч "Дженоа" проведе 9-го січня. коли в рамках 21-го туру Чемпіонату Італії поміряється вдома силами зі "Спецією", за яку грає орендований в "Аталанти" українець Віктор Коваленко.

Додамо, що Шевченко під керівництвом "Дженоа" провела наразі в Серії А вісім ігор - три нічиїх та п'ять поразок.

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