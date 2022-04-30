"Віримо, боремося!": Ярмоленко пожертвував кошти на придбання карети швидкої та гуманітарної допомоги (фото)

"Віримо, боремося!": Ярмоленко пожертвував кошти на придбання карети швидкої та гуманітарної допомоги (фото)

Вінгер збірної України та англійського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко об'єднався з United Ukraine Foundation, щоб допомогти рідному місту Чернігів.

Футболіст пожертвував кошти на придбання карети швидкої та гуманітарну допомогу.

Про це гравець повідомив у себе в Instagram.

"З радістю приєднався до благодійної ініціативи допомогти своїм землякам у Чернігові. Передаю від моєї сім'ї машину швидкої допомоги, а також важливий гуманітарний вантаж: медикаменти, продукти, товари першої необхідності", - зазначив він.

Він подякував добровольцям, які відправляли машини швидкої допомоги в Україну від початку війни.

"Особливі слова подяки - волонтерам-українцям, які мешкають в Англії. Завдяки ним, в Україну вирушать ще дві машини. Все буде Україна! Ми переможемо! Віримо, боремося!", написав він.

Нагадаємо, що гравці футбольного клубу Другої ліги України "Чернігів" провели перше з початку війни тренування на домашньому стадіоні.

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