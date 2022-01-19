Вирішили добити: аутсайдер Серії А отримав технічну поразку та очковий штраф

І це не "Дженоа".

Головний аутсайдер Серії А "Салернітана" отримав суворе покарання.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, "гранатовим" призначили технічну поразку за поєдинок 19-го туру внутрішньої першості проти "Удінезе", який повинен був відбутися 21 грудня.

Уся річ в тому, що у грудні через три випадки зараження коронавірусом у команді "Салернітана" не вилетіла на цей матч після відповідного розпорядження місцевих органів охорони здоров'я. "Салернітана" покарана через недотримання регламенту Серії А. Гості не поїхали в Удіне, керуючись виключно рекомендаціями ASL (італійського органу охорони здоров'я).

Утім, у правилах ліги чітко прописано умови перенесення матчу. Команда отримує відстрочку, якщо не може зібрати мінімальну заявку – 13 гравців, серед яких є один воротар. "Салернітана" нібито мала відповідну кількість гравців, тому за спортивними правилами пропускати виїзд вона не могла.

Окрім того, клуб також отримав один бал штрафу, який в нього зняли з турнірної таблиці.

Цікаво, що раніше у схожих ситуаціях для матчів "Ювентус" – "Наполі" та "Лаціо" – "Торіно" було призначено нові дати проведення після подачі апеляцій. "Салернітана" також планує подавати апеляцію на відповідне рішення.