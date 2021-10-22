Вирішили, що грають з "Баварією": у Росії зганьбилися зі складом суперника на табло перед матчем Ліги Європи

Вирішили, що грають з "Баварією": у Росії зганьбилися зі складом суперника на табло перед матчем Ліги Європи

Опонент помстився у вигляді перемоги.

Шалений курйоз відбувся перед поєдинком 3-го туру групової стадії Ліги Європи між російським "Локомотивом" та турецьким "Галатасараєм".

Так, за декілька миттєвостей до початку гри домашня арена московського колективу показала стартовий склад стамбульців. Усе б нічого, але на табло замість імен та прізвищ турецького гранда чомусь з'явилися футболісти мюнхенської "Баварії" і чомуь у складі десяти осіб.

Цікаво, що емблема була вказана саме "Галатасарая". Також вірно вказали й головного тренера турків - Фатіха Теріма. Мюнхенці дійсно зустрічались з "Локомотивом", але минулого сезону і в рамках групової стадії Ліги чемпіонів.

До вашої уваги цей досить дивний інцидент.

Ось цей склад, який показали на табло, і вийшов проти "Локомотива" у кампанії 2020/21, але ще й з форвардом - Робертом Левандовські.

Щодо самого матчу, то він завершився з рахунком 1:0 на користь "Галатасарая".

Після трьох турів стамбульці мають у своєму активі сім очок та посідають перше місце в квартеті;

"Локомотив" із одним набраним балом замикає групу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання