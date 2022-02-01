Вирішив возз'єднатися з сім'єю: президент Серії А подав у відставку

58-річний функціонер емігрує до США.

Президент Серії А Паоло Даль Піно вирішив піти у відставку.

Про це повідомляє Calciomercato.

Рішення ухвалено остаточно, і відставка буде задоволена протягом 1 лютого.

Даль Піно вирішив емігрувати до США ще у січні, але допрацював до кінця місяця та приєднався до своєї сім'ї, яка вже перебуває за океаном.

Хто стане новим президентом, поки що не повідомляється.

Паоло Даль Піно очолював Серію А протягом двох останніх років. Також він працював у ряді відомих компаній, таких як Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli та Wind.

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