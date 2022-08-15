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"Жодних висновків після першого відео": Ломаченка вщент розкритикували за викладену другу частину відео інтерв'ю митрополита УПЦ МП

Дата публікації
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1035
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"Жодних висновків після першого відео": Ломаченка вщент розкритикували за викладену другу частину відео інтерв'ю митрополита УПЦ МП

Фото: instagram.com/vasiliylomachenko

Український боксер Василь Ломаченко виклав другу частину відео інтерв'ю зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою (в миру Андрій Коваленко).

Зазначимо, зовсім нещодавно боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram перше відео з митрополитом, унаслідок якого його вщент розкритикували підписники.

Утім, Ломаченко не зупинився та виклав продовження інтерв'ю, яке Лука дав російській службі ВВС.

"Частина 2. Якщо Бог з нами, то яка різниця, хто проти нас?", - підписав відео Ломаченко.

Цей священнослужитель раніше вже відомий скандальними заявами. Лука казав, що українці заслужили бомбардування російською армією, оскільки терплять гей-паради у Києві. Окрім того, Митрополит – активний противник автокефалії української церкви. Також Лука сприяє депортації українців із Маріуполя, вивозячи мирних мешканців до Росії.

Як наслідок, користувачі знову не оцінили вчинок Василя, "розбивши" його у коментарях до цього відео:

  • Вася пробив дно... частина 2
  • Видалив би сторінку як таке постити
  • Не витримав й хвилини
  • Ооо кіно продовжується
  • Вася ти дебіл
  • Вася вирішив судячи з усього аудиторію свою затролити... Жодних висновків після першого відео;
  • Вася ти що маку дзьобнув
  • Навіщо я це дивлюся

Додамо, Ломаченко досі публічно не засудив вторгнення російської армії до України. Утім, Василь від початку війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата наступного бою Ломаченка. Ім'я суперника і місце проведення поєдинку будуть визначені, коли Василю дозволять виїзд за межі України.

  • На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
  • В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1035
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