"Жодних висновків після першого відео": Ломаченка вщент розкритикували за викладену другу частину відео інтерв'ю митрополита УПЦ МП

Український боксер Василь Ломаченко виклав другу частину відео інтерв'ю зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою (в миру Андрій Коваленко).

Зазначимо, зовсім нещодавно боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram перше відео з митрополитом, унаслідок якого його вщент розкритикували підписники.

Утім, Ломаченко не зупинився та виклав продовження інтерв'ю, яке Лука дав російській службі ВВС.

"Частина 2. Якщо Бог з нами, то яка різниця, хто проти нас?", - підписав відео Ломаченко.

Цей священнослужитель раніше вже відомий скандальними заявами. Лука казав, що українці заслужили бомбардування російською армією, оскільки терплять гей-паради у Києві. Окрім того, Митрополит – активний противник автокефалії української церкви. Також Лука сприяє депортації українців із Маріуполя, вивозячи мирних мешканців до Росії.

Як наслідок, користувачі знову не оцінили вчинок Василя, "розбивши" його у коментарях до цього відео:

Вася пробив дно... частина 2

Видалив би сторінку як таке постити

Не витримав й хвилини

Ооо кіно продовжується

Вася ти дебіл

Вася вирішив судячи з усього аудиторію свою затролити... Жодних висновків після першого відео;

Вася ти що маку дзьобнув

Навіщо я це дивлюся

Додамо, Ломаченко досі публічно не засудив вторгнення російської армії до України. Утім, Василь від початку війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата наступного бою Ломаченка. Ім'я суперника і місце проведення поєдинку будуть визначені, коли Василю дозволять виїзд за межі України.