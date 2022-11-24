"Вирішуватиме керівництво": головний тренер "Шахтаря" висловився про подальшу долю Мудрика

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч прокоментував можливий відхід Михайла Мудрика з команди у зимове трансферне вікно. Він не хотів би прощатися з 21-річним талантом.

Про це він заявив у коментарі пресслужбі "Шахтаря" після переможного матчу над "Ворсклою" в УПЛ.

"Чи це був останній матч Мудрика за "Шахтар"? Це керівництво вирішуватиме, що робити, коли є варіант продажу футболіста, зірки команди. Мені як тренерові, звичайно, хочеться, аби такий футболіст грав якомога довше в команді, аби навколо нього будувався якісний "Шахтар", щоб усі набирали обертів, набували досвіду й робили те, що, можливо, колись робила команда в Лізі чемпіонів.

З нашими зусиллями, талантом і амбіціями, гадаю, ми змогли б разом це зробити згодом. Вони молоді, говорю ще раз, молоді. Було в "Динамо" Загреб кілька футболістів, наприклад, Гвардіол, який виступає в РБ "Лейпциг" і сьогодні грав на чемпіонаті світу, іспанець Дані Ольмо, який виступав у Загребі. Кожен з них провів не менш ніж 100 матчів за клуб і лише потім перейшов із проміжного клубу, а не одразу до "Барселони" та "Манчестер Сіті".

Це один маленький приклад того, як правильно будувати свою кар’єру, щоб ти вийшов на найвищий рівень уже готовим, потужним. Щоб міг казати "Я тут!" і відчиняти двері ногами. Однак тренер завжди трошки егоїст і хоче мати якісних гравців якнайдовше у своїй команді, щоб принести результат і кайф уболівальникам", – говорить Йовічевіч.

Нагадаємо, що президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес готовий сплатити за Мудрика 80 мільйонів євро.

Крім того, послугами українця цікавляться ПСЖ та гранди АПЛ – "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль".

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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