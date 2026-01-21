- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Вірменія – Україна: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Євро-2026 з футзалу
"Синьо-жовті" розпочинають свої виступи на континентальній першості з футзалу.
У четвер, 22 січня, збірна України стартує на Євро-2026 з футзалу матчем першого туру групового етапу проти команди Вірменії.
Поєдинок відбудеться на "Жальгіріс Арені" в литовському Каунасі. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.
На чемпіонаті Європи підопічні Олександра Косенка позмагаються у квартеті B. Окрім Вірменії, суперниками "синьо-жовтих" на груповій стадії турніру будуть Литва та Чехія.
Де дивитися матч Вірменія – Україна
Матч Вірменія – Україна у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Трансляція поєдинку також буде доступна до перегляду на телеканалі "MEGOGO Спорт" в ефірі Т2 і кабельних мережах.
Прогноз букмекерів на матч Вірменія – Україна
Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,26. Нічия – 6,66. Виграш вірменів – 6,66.
Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.
Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.
"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.