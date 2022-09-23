Вірменія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Текстовий репортаж та відеотрансляція поєдинку 5-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 між збірними Вірменії та України.

У суботу, 24 вересня , збірна України в рамках 5-го туру групового етапу Ліги націй сезону-2022/23 зустрінеться з національною командою Вірменії.

Передостанній поєдинок "синьо-жовтих" у нинішньому розіграші турніру відбудеться на Республіканському стадіоні в Єревані. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

За підсумками чотирьох турів збірна України з 7 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті. Лідирує з 9 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

Після гри з Вірменією команда Олександра Петракова в заключному поєдинку Ліги націй-2022/23 зустрінеться з Шотландією. Матч відбудеться 27 вересня у Кракові.

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

Відеотрансляція матчу Вірменія - Україна