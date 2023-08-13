"Вирубив" з одного удару: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса (відео)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа видовищним нокаутом переміг фінського боксера Роберта Геленіуса. Поєдинок відбувся в ніч проти 13 серпня на арені О2 в Лондоні.

Від самого початку бою британець діяв першим номером, але не поспішав форсувати події. Ближче до екватора поєдинку Ей Джей став частіше влучати у свого опонента.

У сьомому раунді Джошуа біля канатів спіймав фіна потужним ударом з правої у підборіддя. Геленіус опинився на канвасі, а рефері негайно сигналізував про дострокове завершення бою.

Відео нокауту

You do get up from those #JoshuaHelenius | pic.twitter.com/1LHhhvr6We — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023

Огляд бою

Зазначимо, що Геленіус замінив у цьому поєдинку британця Ділліана Вайта, який провалив допінг-тест перед боєм із Джошуа.

Таким чином, Джошуа виграв другий бій після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика. На початку квітня 2023 року британець успішно повернувся в ринг, здолавши одноголосним рішенням суддів американця Джермейна Франкліна.

Тепер у послужному списку 33-річного Джошуа 26 перемог (23 – нокаутом) і три поразки.

Геленіус виходив у ринг за тиждень до бою із Джошуа, здолавши нокаутом свого співвітчизника Міку Міелонена. Для Роберта це був перший бій після поразки від Деонтея Вайлдера торік у жовтні – "Бронзовий бомбардувальник" нокаутував фіна в першому раунді.

На рахунку 39-річного Геленіуса 32 перемоги (21 – нокаутом) та п'ять поразок на професійному рингу.

Додамо, що в андеркарді поєдинку Джошуа – Геленіус ще один екссуперника Усика британець Дерек Чісора одноголосним рішенням суддів переміг американця Джеральда Вашингтона.

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