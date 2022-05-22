Вирушили до Чемпіоншипу: стали відомі команди, які вилетіли з АПЛ

Вирушили до Чемпіоншипу: стали відомі команди, які вилетіли з АПЛ

У неділю, 22 травня, завершилися останні матчі сезону-2021/22 у англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

"Лідс" та "Бернлі" боролися за право зберегти прописку у Прем'єр-лізі на наступний сезон.

Перед матчами 38-го туру "павичі" мали перевагу за різницею забитих та пропущених м'ячів, а заключний тур закріпив перевагу. "Лідсу" на виїзді вдалося перемогти "Брентфорд" (2:1), а "Бернлі" вдома поступився "Ньюкаслу" (1:2).

Таким чином, "Лідс" залишається у АПЛ, а "Бернлі" наступного сезону зіграє у Чемпіоншипі.

Раніше еліту англійського футболу залишили також "Норвіч" та "Вотфорд".

Нагадаємо, що "Евертон" із Миколенком здійснив фантастичний камбек та зумів залишитися в АПЛ.

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