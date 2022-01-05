"Вирушить додому першим же літаком": найкращий тенісист планети спричинив скандал в Австралії

Новак Джокович ризикує бути відсторонений від Australian Open-2022.

Перша ракетка світу Новак Джокович потрапив у гучний скандал. Сербський тенісист є противником вакцинації від COVID-19, а оскільки в Австралії діють жорсткі коронавірусні обмеження, то він опинився під загрозою пропустити перший Великий шолом нового сезону.

Дозвіл взяти участь в Australian Open-2022 мають лише вакциновані тенісисти. Однак для 34-річного серба зробили виняток і погодилися пустили його до країни без щеплення. Нібито тенісист пообіцяв надати докази того, що його не можна вакцинувати.

Це викликало хвилю обурення в Австралії. Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон вже відреагував на це та заявив, що Джокович моментально полетить додому, якщо не надасть переконливі докази того, що йому заборонено робити щеплення.

"Я вважаю, що будь-яка людина, яка хоче потрапити до Австралії, повинна дотримуватися вимог для перетину кордону. Коли Джокович прибуде до Австралії, він повинен надати докази того, що він не може бути вакцинованим з медичних причин - якщо він ще не вакцинований.

Ми чекаємо на ці докази. Якщо вони будуть недостатньо переконливими, то з ним вчинять так само, як і з будь-якою іншою людиною - він першим же літаком вирушить додому. Для Джоковича не повинно бути особливих правил. Жодних винятків", - цитує Моррісона Daily Mail.

Australian Open-2022 відбудеться в Мельбурні від 17-го до 30 січня.

Зауважимо, що Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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