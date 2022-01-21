Вирушив підкорювати Європу: "Динамо" віддало українського футболіста в оренду

Богдан Лєднєв відтепер виступатиме за угорський клуб.

Півзахисник київського "Динамо" Богдан Лєднєв продовжить кар'єру в угорському "Фехерварі".

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", орендна угода між клубами розрахована на один рік.

На рахунку 23-річного футболіста 32 матчі за першу команду киян та два голи. Разом з "біло-синіми" Лєднєв став чемпіоном України та володарем національного кубка.

У нинішньому сезоні Лєднєв зіграв у 10 матчах "Динамо" у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Раніше ТСН Проспорт писав, що "Динамо" відправило нападника Ібрагіма Каргбо в оренду до словенського "Цельє".

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