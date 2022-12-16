Вирвала перемогу над росіянкою: перша ракетка України пробилася до першого фіналу в сезоні

Калініна зіграє у фіналі турніру в Франції.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до фіналу турніру WTA 125 у французькому Ліможі.

Перша ракетка України (№47 WTA) у півфіналі обіграла росіянку Анну Блінкову, яка грає під нейтральним прапором.

Тенісистки провели на корті 1 годину 51 хвилину. За цей час Калініна двічі подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і реалізувала 6 з 13 брейкпойнтів.

Ангеліна вперше цього року зіграє у фіналі. У попередньому сезоні українка дійшла до фіналу на турнірі WTA 250 у Будапешті.

У фіналі Ангеліна змагатиметься проти Клари Таусон (№115 WTA) або Лучії Бронцетті (№57 WTA).

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