Вирвали перемогу на останніх хвилинах: "Челсі" вперше в історії виграв клубний чемпіонат світу

Вирвали перемогу на останніх хвилинах: "Челсі" вперше в історії виграв клубний чемпіонат світу

У вирішальному матчі "сині" переграли "Палмейрас".

У рамках фіналу Клубного чемпіонату світу-2022 лондонський "Челсі" переграв "Палмейрас" - 2:1 .

У першому таймі команди створили кілька моментів, проте забити так і не вдалося.

У другій сорокап'ятихвилинці "Челсі" відкрив рахунок після точного удару Ромелу Лукаку. Через кілька хвилин бразильці зрівняли завдяки влучному удару Рафаела Вейги з пенальті.

Гра перейшла у додатковий час. На 116-й хвилині Сесар Аспілікет бив потужно в центрі, але Луан зупинив політ м'яча рукою. Кай Хаверц чітко пробив 11-метровий.

Наприкінці зустрічі за другу жовту картку було вилучено футболіста бразильського клубу Луан Тейшейра.

У матчі за третє місце єгипетський "Аль-Ахлі" раніше переміг "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії з рахунком 4:0 .

Захисник "Челсі" Тіаго Сілва отримав Золотий м'яч клубного чемпіонату світу як найкращий гравець турніру. 37-річний Сілва провів два матчі на клубному чемпіонаті світу, не відзначившись результативними діями.

Срібний м'яч клубного чемпіонату світу отримав колишній вінгер Динамо Дуду, котрий нині виступає за "Палмейрас". Бронзовий м'яч дістався ще одному представнику бразильського клубу – півзахиснику Данило.

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