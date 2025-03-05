Вирвав перемогу: Довбик увійшов до символічної збірної туру Серії А

Нападник "Роми" та збірної України Артем Довбик потрапив до символічної збірної 27-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

У домашньому для римлян матчі проти "Комо" 27-річний українець вийшов на заміну одразу після перерви, коли його команда мінімально поступалася в рахунку. На 76-й хвилині Довбик замкнув навіс з правого флангу, чим приніс "вовкам" перемогу (2:1).

За свій виступ у поєдинку з "Комо" український форвард отримав високу оцінку 7,0.

Символічна збірна 27-го туру Серії А / Фото: x.com/SerieA_EN

Цього сезону Довбик провів 23 матчі у Серії А, відзначившись 9 голами та 2 асистами.

Після 27-го туру "Рома" з 43 очками посідає восьме місце у таблиці Серії А. Підопічні Клаудіо Раньєрі не програли жодного з одинадцяти останніх матчів у чемпіонаті Італії.

У наступному турі Серії А команда Довбика 9 березня на виїзді зіграє проти "Емполі" українського півзахисника Віктора Коваленка. Перед цим "Рома" 6 березня проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з "Атлетиком" Більбао.

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