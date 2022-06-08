"Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів": Верняєв відвідав благодійний захід на підтримку ЗСУ

"Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів": Верняєв відвідав благодійний захід на підтримку ЗСУ

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв подякував українським військовим, які захищають країну від російських загарбників.

Український гімнаст, який і сам став на захист батьківщини від російських загарбників, відвідав благодійний захід на підтримку ЗСУ.

28-річний уродженець Донецька написав теплі слова подяки українським воїнам у себе в Instagram. Спортсмен зазначив, що вірить у перемогу України та звільнення тимчасово окупованих територій.

"Ніколи не втомлююсь дякувати нашим військовим. Із кожним днем ви наближаєте нашу перемогу. Це щоденна боротьба за те, що ми так любимо і в те, що ми так віримо. Дякую за можливість ще раз сказати слова вдячності під час благодійного заходу для наших непереможних захисників.

Я підтримую вас, будучи в лавах ЗСУ. Вірю в те, що невдовзі настане мирне небо над головою, і ми спільними зусиллями відбудуємо Україну. Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк", - написав Верняєв.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Верняєв викрив зрадника-гімнаста, який виступав за українську збірну.

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